19820 нарушений выявлено за 5 месяцев этого года на досудебной стадии уголовного судопроизводства

За 5 месяцев 2017 года на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокуратурой области выявлено 19820 нарушений (за этот же период прошлого года – 20777, - 4,6%). Такие нарушения выявлялись при осуществлении надзора за производством следствия и дознания (4915), а также за приёмом, регистрацией и разрешением сообщений о преступлениях (14905).

В связи с выявленными нарушениями законности прокуратурой принимались меры прокурорского реагирования.

Наибольшее количество представлений и информаций внесено по выявленным нарушениям при учёте, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (263). По результатам рассмотрения данных представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 472 должностных лица.

По фактам выявленных нарушений при производстве следствия и дознания внесено 214 представлений и информаций, по которым 230 должностных лица, в том числе руководители, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам проведенных проверок прокурорами за указанный период времени выявлено и поставлено на учёт 601 преступление, ранее известное сотрудникам правоохранительных органов, но по разным причинам не учтённое.