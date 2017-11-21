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Мурманская область. Арктика21.11.17 07:32

2-летний малыш пострадал от «воспитательных» мер отчима

20 ноября во время посещения детской поликлиники Апатитско-Кировской больницы у двухлетнего малыша, которого привела мать, апатитчанка,  врачами были выявлены различные телесные повреждения.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают факт наличия признаков преступления в действиях отчима, который, по предварительным данным следствия, причинил телесные повреждения ребёнку. Кроме того, в ходе проверки следствием будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

К месту происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления К.Ф. Степанов и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Б.С. Коган. Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления А.А. Ефремовым.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в ходе доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства получения множественных травм малолетним ребёнком в городе Апатиты Мурманской области.

Следственный комитет не исключает, что мальчика избил 28-летний отчим. 

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