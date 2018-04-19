Мурманская область. Арктика19.04.18 18:05
20 апреля по Мурманской области местами ожидается снег и гололедица
20 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Норвежского моря.
По Мурманской области завтра ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами снег, ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днем от -2 до +3º. Местами гололедица.
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