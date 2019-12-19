20 декабря Центром поддержки предпринимательства Мурманской области запланирована к проведению выставка «Местные»

Цель выставки – популяризация продукции региональных производителей. На выставке будет представлена продукция местного производства – продукты питания, одежда, украшения, изделия из дерева и многое другое.

Запланирована обширная развлекательно-образовательная программа. Для торжественного открытия выставки приглашён министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко. В программе также присутствуют выступления творческих коллективов (акустический дуэт «ВасяНастя», перфоманс победителя проекта «История о северной идентичности – 2019» Кирилла Кончаковского) и местных товаропроизводителей. Также в ходе мероприятия состоится семинар на тему упаковки продукта и индивидуальные консультации для предпринимателей.

Тренинг «Региональная идентичность и местный патриотизм: чего хотят покупатели от местных брендов» проведёт Ирина Веденецкая, генеральный директор, совладелец брендинговой компании Labelmen.

Среди участников выставки будут следующие компании: Молочный завод «Латона» (ЗАТО г. Североморск), Апатитский молочный комбинат, Совхоз Тулома, СХПК Тундра, ООО «КОЛЬСКИЙ КРАЙ», ООО «Лотос», ООО «Акванорд» (Кольский пивзавод), ООО «МПЗ Окраина», Чай Севера, УФСИН и другие.

Выставка «Местные» пройдёт в ТРК «Plazma» (в зоне фудкорта) 20 декабря - с 12.00 до 18.00.