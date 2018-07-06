20 детских творческих объединений получили звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Мурманской области», утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 10.04.2018 № 642, на основании заключения комиссии по присвоению звания «Образцовый детский коллектив Мурманской области от 20.06.2018 № 1.

Профильная комиссия, работающая на базе центра «Лапландия», рассмотрела 23 портфолио творческих коллективов Кольского Заполярья и решила присвоить звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области» сроком на 5 лет следующим объединениям образовательных организаций:

- ансамбль народной песни и танца «Забава», МБУДОД Дом детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана, г. Апатиты;

- вокальный ансамбль «Фантазия», ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;

- ансамбль эстрадного пения «Непоседы», МАУДО Дом детского творчества ИМ. А. Бредова, г. Мурманск;

- ансамбль народной песни «Родничок», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева, ЗАТО г. Североморск;

- вокальная эстрадно—джазовая студия «Мечта», МБУДО центр развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск;

- ансамбль современного эстрадного танца «QUEST», ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;

- ансамбль эстрадного танца «Мираж», МБОУДО «Дом детского творчества им. Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», ЗАТО Александровск;

- ансамбль танца «Фантазия», МАОУДО «Центр дополнительного образования детей», ЗАТО Александровск;

- ансамбль танца «Салют», МБУДО Первомайский дом детского творчества, г. Мурманск;

- ансамбль танца «Северок», МБОУ «Гимназия № 7», г. Мурманск;

- ансамбль классического танца «Снежинка», ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;

- хореографический ансамбль «Мастерок», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева, ЗАТО г. Североморск;

- хореографический коллектив «Калинка», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Оленегорск;

- танцевальный коллектив «Дивертисмент», МБОУДО «Центр детского творчества», с. Ловозеро;

- эстрадная студия «Мечта», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева, ЗАТО г. Североморск;

- театральная студия «Круг», ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;

- объединение «Фитодизайн», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева, ЗАТО г. Североморск;

- изостудия «Радуга красок», МБУДО Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева, ЗАТО г. Североморск;

- объединение «Мир глазами художника», МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО Александровск;

- театр моды «Самосотворение», МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада», ЗАТО Александровск.