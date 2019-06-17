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Мурманская область. Арктика17.06.19 09:57

20-летня кандалакшанка не смогла осилить учёбу в колледже, но успела научиться наживаться за счёт государства

В Кандалакшский отдел полиции поступила информация о том, что 20-летняя горожанка незаконно получает социальные выплаты.

По данному факту полицейские провели проверку и установили, что девушка, являясь студенткой очного отделения одного из мурманских колледжей, имела право на получение пособия по потере кормильца. Впоследствии северянка была отчислена из учебного заведения. Зная, что данный факт является основанием для прекращения выплат, девушка умышленно не сообщила о нём в соответствующие органы, продолжив незаконно получать денежные средства. Общая сумма причиненного организации ущерба составила 70 тысяч рублей.

В ходе беседы с правоохранителями подозреваемая пояснила, что она нуждалась в денежных средствах и не сообщила об отчислении из учебного заведения, поскольку знала, что лишится выплат.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером до ста двадцати тысяч рублей либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

 

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Последние комментарии

ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
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jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
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Валентина
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