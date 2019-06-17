20-летня кандалакшанка не смогла осилить учёбу в колледже, но успела научиться наживаться за счёт государства

В Кандалакшский отдел полиции поступила информация о том, что 20-летняя горожанка незаконно получает социальные выплаты.

По данному факту полицейские провели проверку и установили, что девушка, являясь студенткой очного отделения одного из мурманских колледжей, имела право на получение пособия по потере кормильца. Впоследствии северянка была отчислена из учебного заведения. Зная, что данный факт является основанием для прекращения выплат, девушка умышленно не сообщила о нём в соответствующие органы, продолжив незаконно получать денежные средства. Общая сумма причиненного организации ущерба составила 70 тысяч рублей.

В ходе беседы с правоохранителями подозреваемая пояснила, что она нуждалась в денежных средствах и не сообщила об отчислении из учебного заведения, поскольку знала, что лишится выплат.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером до ста двадцати тысяч рублей либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.