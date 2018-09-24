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Мурманская область. Арктика24.09.18 07:30

20-летняя северянка ходила в медучреждение лечиться и воровать

В дежурную часть отдела полиции Мончегорска с заявлением о краже обратилась горожанка, которая рассказала, что в дневное время суток из помещения палаты отделения медучреждения, где она проходит курс лечения, неустановленное лицо похитило принадлежащий ей мобильный телефон, общей стоимостью 20 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую, а также соседей по палате, и установили, что в совершение кражи путем свободного доступа имеются основания подозревать одну из пациенток медучреждения.

Личность женщины полицейские установили, подозреваемую задержали. Злоумышленница 1998 года рождения призналась в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

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