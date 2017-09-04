20-летняя северянка нанесла ножевой удар в живот пожилому мурманчанину

В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 68-летнего жителя областного центра с проникающим ножевым ранением живота. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по месту жительства потерпевшего.

В ходе разбирательства полицейские установили, что ранее не судимая 20-летняя жительница Снежногорска, временно проживая вместе со своей матерью в квартире потерпевшего, в ходе конфликта схватила кухонный нож и нанесла один удар в область живота владельцу квартиры.

Девушка была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту в отношении задержанной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.