20-летняя студентка подозревается в мошенничестве с использованием похищенного паспорта

В полицию Мурманска поступило сообщение из банковской организации о том, что жительница Мурманска 1996 года рождения подала документы на оформление кредита в сумме 200 тысяч рублей, предоставив в качестве документа, удостоверяющего личность, чужой паспорт.

Оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску провели проверку, в ходе которой установили, что студентка одного из колледжей областного центра вместе со своим знакомым - безработным жителем Мурманска 1994 года рождения, используя похищенный ранее путем свободного доступа из автомобиля паспорт на имя жительницы Мурманска 1995 года рождения, обратились в банк для оформления кредита.

Подозреваемые признались, что умысел на мошенничество с кредитом возник у них после похищения документа, так как 20-летняя студентка имела сходство с владелицей украденного паспорта.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску в отношении студентки и ее знакомого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В отношении знакомого студентки, укравшего паспорт, возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей…». Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.