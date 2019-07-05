В заполярной столице состоялись торжественные проводы лучших призывников на военную службу по путевкам главы муниципального образования город Мурманск.

По традиции наиболее подготовленных мурманчан проводили в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота (посёлок Спутник), над которой шефствует городские власти с 1 декабря 2000 года.

– В этот раз 20 молодых мурманчан отправились проходить службу в героическом полку, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Я хочу пожелать им успешной и продуктивной службы. Не сомневаюсь, что они с честью выполнят свой долг и вернутся возмужавшими и готовыми трудиться на благо заполярной столицы.

За эти годы у города и бригады морской пехоты появились совместные традиции. Так, каждый призыв на службу в поселок Спутник отправляют лучших новобранцев. А в дни призывника в Мурманск на показательные выступления приезжают морские пехотинцы, чтобы продемонстрировать будущим солдатам приемы рукопашного боя.

От имени главы города будущим морским пехотинцам были вручены путевки и памятные подарки.