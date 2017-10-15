20 ноября пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям сектор опеки и попечительства администрации города Полярные Зори проводит ряд мероприятий.

20 ноября 2017 года в 16.00 часов состоится собрание для опекунов и приемных родителей, на котором будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся воспитания и содержания подопечных детей.

20 ноября специалисты сектора опеки и попечительства проводят День открытых дверей. Все обратившиеся граждане получат ответы на интересующие вопросы, касающиеся защиты прав детства, специалисты окажут консультативно-правовую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их законным представителям, гражданам решившим оформить опеку над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации. Ждем вас по адресу: город Полярные Зори, улица Ломоносова, дом 4, 3 этаж с 9.00 до 17.00 часов.

Для тех, у кого нет возможности лично присутствовать при консультировании, организована «Горячая линия» 8 (81532) 7 35 95.