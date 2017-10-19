Семья пенсионеров живёт в адуЗНАКИ: Даже в ненастье звёзды оказывают влияние на нашу судьбу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.10.17 08:59

20 октября 2017 года состоится турнир по саамскому футболу среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В течение трех лет в государственном областном бюджетном учреждении «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», расположенном по адресу: ул. Марата, д. 19, активно используется спортивная площадка. Новый спортивный комплекс был построен благодаря акционерному обществу «Рыбпроминвест».

Спортивные состязания по футболу стали доброй традицией центра «Ровесник», но турнир по саамскому футболу состоится впервые 20 октября 2017 года. Идея его проста: играют только девочки в длинных сарафанах, в каждой команде по пять человек, мяч нужно загнать за линию соперника, желательно ногами. Дополнительную интригу и веселье поединкам придает то, что мяч можно прятать под подол.

В турнире предстоит принять участие футбольным командам девочек: из Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева, Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка», Минькинской коррекционной школы-интерната, Мурманской коррекционной школы № 1, Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник».

До сих пор посмотреть необычный женский саамский футбол можно было только на празднике Севера в Ловозере. Теперь такая возможность представиться всем болельщикам вышеназванных команд. Приглашаются все желающие поддержать команды в 17.00 20 октября 2017 года по адресу: ул. Марата, д. 19.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 34 серия (12+)12:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика