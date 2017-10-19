20 октября 2017 года состоится турнир по саамскому футболу среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В течение трех лет в государственном областном бюджетном учреждении «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», расположенном по адресу: ул. Марата, д. 19, активно используется спортивная площадка. Новый спортивный комплекс был построен благодаря акционерному обществу «Рыбпроминвест».

Спортивные состязания по футболу стали доброй традицией центра «Ровесник», но турнир по саамскому футболу состоится впервые 20 октября 2017 года. Идея его проста: играют только девочки в длинных сарафанах, в каждой команде по пять человек, мяч нужно загнать за линию соперника, желательно ногами. Дополнительную интригу и веселье поединкам придает то, что мяч можно прятать под подол.

В турнире предстоит принять участие футбольным командам девочек: из Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева, Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка», Минькинской коррекционной школы-интерната, Мурманской коррекционной школы № 1, Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник».

До сих пор посмотреть необычный женский саамский футбол можно было только на празднике Севера в Ловозере. Теперь такая возможность представиться всем болельщикам вышеназванных команд. Приглашаются все желающие поддержать команды в 17.00 20 октября 2017 года по адресу: ул. Марата, д. 19.