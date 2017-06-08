20 вопросов рассмотрят депутаты областной думы

Вчера в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и поддержали проект федерального закона, дающий право регионам определять категории граждан, которым будут предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях без очереди.

По мнению авторов, это позволит поддержать семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъектах РФ и поможет решить острый вопрос нехватки квалифицированных педагогических и медицинских кадров, обеспечив их детей местами в детских садах.

Также комитет поддержал федеральный законопроект, который наделяет органы опеки и попечительства обязанностью временно принимать и устраивать ребёнка, объявленного в розыск и обнаруженного судебным приставом-исполнителем, в социальный приют, в том случае, если нет возможности немедленно его передать законному представителю, опекуну или попечителю, который был определен решением суда.

Вчера же состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили изменения, вносимые в Госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона».

Так, финансирование подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» вырастет в 2017 году на 2254,9 тысячи рублей. Это связано с увеличением расходов на заработную плату дополнительной штатной численности для обеспечения работы центра обработки вызовов «Системы-112» и увеличением расходов на создание самой системы вызова экстренных служб «112». Частично изменения обеспечены за счёт перераспределения средств подпрограммы «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Также внесены изменения в перечень объектов капитального строительства в связи с пересчётом сметы, уточнением стоимости и объёмов финансирования в соответствии с фактическими расходами, уточнением сроков строительства по объектам капитального строительства: «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба», «Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка», «Реконструкция объекта «Центр обработки вызовов системы «112».

В целом объёмы финансирования по Государственной программе «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» увеличатся в 2017-2019 году почти на 20 млн рублей. Комитет поддержал предложенные коррективы.

А сегодня, 8 июня в 10 часов начнётся очередное заседание региональной думы. В повестке дня – более 20 вопросов. В третьем чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект «Об Общественной палате Мурманской области». Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть инициативы, вносящие изменения в действующие региональные законы: «О бюджетном процессе в Мурманской области» и «Об административных правонарушениях».