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Мурманская область. Арктика17.01.20 07:45

20 января будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 20 января на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалах «Радио России», «Маяк» в аналоговом формате на следующих объектах ЦЭТВ:

Объект ЦЭТВ

Время проведения

Программа

ТВК/Частота РВ, мощность передатчика 

Мурманск

02:00 - 11:00

РТРС-1

23, 1 кВт

Мурманск

02:00 - 11:00

РТРС-2

44, 1 кВт

Мурманск

05:00 - 11:00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

Мурманск

06:00 - 11:00

Маяк

103,5 FM, 1 кВт

Кандалакша

02:00 - 11:00

РТРС-1

36, 1 кВт

Кандалакша

02:00 - 11:00

РТРС-2

28, 1 кВт

Кандалакша

05:00 - 11:00

Радио России

102,2 FM, 1 кВт

Кировск

02:00 - 11:00

РТРС-1

23, 0,5 кВт

Кировск

02:00 - 11:00

РТРС-2

41, 0,5 кВт

Кировск

05:00 - 11:00

Радио России

102,0 FM, 1 кВт

20 января во время квартальной спутниковой профилактики, в период времени с 2.00 до 3.30, техническими специалистами филиала будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения посредством передачи в эфир сигналов оповещения и экстренной информации (СОЭИ) по цифровой эфирной сети телевещания 1-го мультиплекса Мурманской области.

20 января во время квартальной спутниковой профилактики, в период времени с 2.00 до 11.00, техническими специалистами филиала будут проводиться работы по обслуживанию стойки подачи сигналов 1-го и 2-го мультиплексов кабельным операторам.

В данный период времени возможны прерывания подачи сигналов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в сеть IP ТВ операторов ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «М2С", ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ПАО «Мегафон», ООО «Телесеть».

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