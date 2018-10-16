20 юношей и девушек приняли участие в туристско-краеведческом слете

Состоялся туристско-краеведческий слет обучающихся, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. Он проводился региональным Министерством образования и науки и областным центром дополнительного образования «Лапландия».

В мероприятии приняли участие 20 юношей и девушек. Командам предстояло пройти контрольный туристский маршрут, посоревноваться в спортивном ориентировании, интеллектуальных способностях и навыках по организации быта в полевых условиях. Кроме того, состоялись творческие конкурсы на лучшие стенгазету и туристскую песню.

Победителем слета стала команда Дома детского творчества «Дриада» из Снежногорска, второе место досталось ребятам из Ловозерской школы, третье заняли учащиеся центра дополнительного образования «Лапландия».

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и призами, участники получили сертификаты.