Мурманская область. Арктика19.10.18 15:31
20 юных художников Заполярья побывали у Зураба Церетели
20 юных художников из Кировска и Апатитов побывали в Москве на мастер-классе, который провёл Президент Российской Академии художеств, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели, сообщает «Народное ТВ. Хибины». Мероприятие организовал Андрей Малахов, который также пригласил ребят на концерт звезд российской эстрады, где был ведущим.
Поездка юных художников состоялась при поддержке администрации города Апатиты, предприятия АО «Апатит» и компании «ФосАгро».
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