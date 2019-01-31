200- и 2000-рублёвые банкноты вытесняют в наших кошельках 100- и 1000-рублёвые купюры

Количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей в обращении постепенно увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты соседних номиналов. Как сообщает ЦБ РФ, в 2018 году сократилась доля 1000-рублевых (с 31 до 27%) и 100-рублевых (с 20 до 19%) банкнот.

В целом объём наличных денег в обращении на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. За год этот показатель вырос на 775,2 млрд рублей.