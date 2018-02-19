200 часов обязательных работ за незаконное проведение азартных игр

Прокуратурой Печенгского района принято участие в рассмотрении апелляционной жалобы защитника осужденного Х., совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет»).

20 декабря 2017 года приговором мирового судьи судебного участка № 2 Печенгского судебного района Мурманской области Х. признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде обязательных работ в количестве 200 часов.

Установлено, что в период времени с июля 2015 года по 19 мая 2016 года злоумышленник с использованием игрового оборудования вне игорной зоны проводил азартные игры в нежилом помещении в п.Никель Печенгского района, не имея на это каких-либо законных оснований, используя игровое оборудование, подключенное к сети «Интернет» и предназначенное для игровой деятельности.

В результате незаконного проведения азартных игр был извлечён доход в размере не менее 37 тысяч рублей.

Защитником осужденного в апелляционном порядке был обжалован приговор суда. По мнению стороны защиты, вина подсудимого в совершении преступления не доказана.

Печенгский районный суд, проверив материалы уголовного дела и приговор, с учётом позиции государственного обвинения о законности и обоснованности приговора, в удовлетворении апелляционной жалобы защитника отказал. Обвинительный приговор в отношении осужденного Х. оставлен без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.