200-летию открытия Антарктиды посвятили конференцию

В Мурманске на атомном ледоколе-музее «Ленин» сегодня проходит конференция в честь 200-летия открытия Антарктиды. В мероприятии приняли участие спикер Думы Сергей Дубовой, представители правительства Мурманской области, общественности.

- Две сотни лет назад нашими соотечественниками было сделано одно из важнейших открытий эпохи - человечество обрело новый материк, - отметил Сергей Дубовой. - Между Арктикой и Антарктикой есть много общего - суровый климат, бескрайние ледяные просторы и хрупкая экологическая система. Территории широко используются для научных исследований и наблюдений за погодой. В этом активно участвуют и российские ученые. Работа уникальна по многообразию научного материала, количеству и важности открытий, обилию решенных и нерешенных задач.

Глава регионального парламента подчеркнул, что впереди предстоит ещё много новых открытий, перспективных проектов, в том числе, с участием наших соотечественников. Он пожелал всем плодотворной работы, новых успехов в решении общих задач по исследованию полярных территорий.

В этот же день пройдёт открытие выставки лучших работ всероссийского фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Это ежегодное мероприятие, посвящённое сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Впервые фотоконкурс состоялся в 2015 году.