200 проблем мурманчан придётся решать администрации города

Порядка 200 вопросов задали главе региона мурманчане в ходе четырёх встреч, состоявшихся на прошлой неделе во всех округах и районах областного центра. Поступившие обращения классифицированы, каждое, с указанием автора, отражено в перечне поручений и находится на контроле врио губернатора. Первые шаги по решению обозначенных северянами проблем глава региона обсудил в ходе рабочей встречи с главой администрации областного центра Андреем Сысоевым.

«Прошу, чтобы и вы, и ваши коллеги отнеслись к этой информации самым внимательным образом. Большинство вопросов находятся в компетенции муниципалитета, и правительство Мурманской области готово помогать городу для того, чтобы все обозначенные вопросы решить», – подчеркнул врио губьернатора.

К таким темам, в частности, глава региона отнёс модернизацию системы водоснабжения для улучшения качества воды в некоторых районах города и благоустройство территорий столицы Заполярья.

Глава администрации Андрей Сысоев сообщил, что все поступившие обращения уже взяты в работу.

«Есть вопросы, которые нам предстоит прорабатывать вместе. И мы заинтересованы в кратчайшие сроки эти вопросы решить», – заверил глава мурманской администрации.