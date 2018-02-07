200 заявок поступило на Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда!», который пройдёт в Мурманске

С 9 по 11 февраля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт VI Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда!». В этом году в оргкомитет фестиваля - конкурса поступило более 200 заявок. С 11 по 13 декабря 2017 года прошел первый этап – отборочный. По его итогам в финал конкурса вышли 52 участника - это творческие коллективы и отдельные исполнители в различных жанрах народного творчества и любительского искусства, в возрасте от 55 лет и старше.

Участниками фестиваля стали исполнители из Норвегии, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого Автономного округа и города Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля насыщена и разнообразна – это и экскурсии по столице Кольского Заполярья, и выездные концерты на площадках области, конкурсные выступления участников (10 февраля в 15.00). Кульминацией фестиваля станет большой Гала-концерт (11 февраля в 14.00).

Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово.

Все участники фестиваля-конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации присуждается дипломы I, II и III степени.