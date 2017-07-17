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Мурманская область. Арктика17.07.17 12:29

21 к 13 - единороссы не собираются отдавать власть в муниципалитетах

За прошедшую неделю активизировались северяне, желающие поработать на благо северян в выборных органах власти региона.  Число заявлений от будущих кандидатов, поданных в избиркомы муниципалитетов, увеличилось более чем в два раза.

Например, в Территориальную избирательную комиссию закрытого административно-территориального образования Александровск, где 3 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатным избирательным округам №№ 1 и 3, поступило 4 заявления – два от представителей регионального отделения партии «Единая Россия»,  два – самовыдвиженца.  

А вот в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5, которые состоятся 10 сентября, подали заявления в ТИК пять человек, но среди них – один единоросс, а четыре - самовыдвиженцы. Другая картинка в ЗАТО Видяево, где в выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО п.Видяево пятого созыва уже готовы принять участие 7 человек: пять – это представители партии власти, а два – самовыдвиженцы.

Ковдорская территориальная избирательная комиссия сообщает, что в выборную гонку этого года хотят включиться уже 13 претендентов, которые  горят желанием поработать в новом составе Совета депутатов Ковдорского района пятого созыва. При этом из них только три самовыдвиженца, а все остальные представители «Единой России».

А вот принять участие в выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Териберка  шестого созыва пока ещё никто желания не проявил. Вероятно, что все активисты были заняты в подготовке III Арктического  фестиваля «Териберка. Новая жизнь». Такое же равнодушие отмечается и  среди жителей Колы, которым предстоит 10 сентября принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3. Нет пока желающих выдвинуться в кандидаты и на участие в дополнительных выбора депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.

Низкую активность можно отметить и среди жителей п.Ревда и Никеля. В дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на сегодняшний день принять участие изъявил всего один человек – представитель партии «ЕР». А вот в дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 собираются побороться за место два претендента – самовыдвиженцы.

Подводя предварительные итоги периода выдвижения кандидатов, можно отметить, что из 34 поданных заявлений, 21 – это представители «Единой России». В выборной кампании-2017, как и в предыдущих, представители оппозиционных партий проявляют завидную выдержку и хладнокровие. Заявлений от их выдвиженцев в муниципальных ТИКах пока нет. Но однозначно уже сейчас можно говорить о том, что, проиграв  очередные выборы, они будут обвинять во всём партию власти.

Ждать осталось немного.

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