21-летний мурманчанин похитил с витрины в баре жевательную резинку и бутылку виски

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от администратора развлекательного заведения по улице Миронова о том, что один из посетителей похитил выставленный в баре товар.

Прибывшими на место происшествия полицицейскими было установлено, что злоумышленник открыто забрал с витрины несколько упаковок жевательной резинки и бутылку виски на общую сумму 3 тысячи рублей. Его действия были замечены сотрудниками бара, но их требования оплатить товар либо прекратить противоправные действия подозреваемый проингнорировал, после чего скрылся.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего мурманчанина, который позже признался в содеянном. Ранее, как установлено, он к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении неработающего северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит мужчине за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.