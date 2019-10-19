21 октября в Мурманске стартует неделя финской культуры

В областном центре состоялась пресс-конференция, посвященная неделе финской культуры «Финская осень в Мурманске». Мероприятия пройдут на площадках учреждений культуры столицы Кольского Заполярья с 21 по 26 октября.

21 октября в 18.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки «Инновации в дизайне Финляндии». Экспозиция расскажет о роли дизайна в развитии благосостояния финского государства. Для всех желающих будет работать фотозона «Финский уголок».

22 октября в 18.00 в детской музыкальной школе № 1 имени Антонины Волковой пройдет вечер музыки и поэзии, посвященный культуре и искусству Финляндии.

23 октября с 18.00 до 22.00 в кафе «Jazz-Blues Cafe» все желающие смогут услышать своеобразное финское танго в исполнении Кари Кулмала.

24 октября в 14.00 северян приглашают послушать стихи на русском и финском языках в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени Валентины Махаевой.

В последние два дня – 25 и 26 октября – в кинотеатре «Северное сияние» зрителям покажут финские фильмы, которые будут транслироваться с переводом на русский язык: в 19.00 для взрослых будет продемонстрирована кинолента «Аврора», а для детей от шести лет – «Риккки Рэппер и Силач», начало в 14.00.

Организаторы фестиваля – региональное отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге – приглашают мурманчан и гостей города познакомиться с финской культурой, узнать больше о дизайне, музыке, поэзии и фильмах соседней страны.