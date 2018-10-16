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Мурманская область. Арктика16.10.18 13:27

21 октября в Мурманском областном театре кукол состоится юбилейный вечер

2018 год - юбилейный для Мурманского областного театра кукол. В этом году театру исполнилось 85 лет.

21 октября 2018 года в 17.00 на сцене Мурманского областного театра кукол состоится одно из важнейших событий нового театрального сезона - юбилейный вечер «Театр, я люблю тебя!», на котором известные гости и именитые коллеги, журналисты, критики, представители театральной общественности поздравят Мурманский областной театр кукол с юбилеем!

Этот вечер артисты театра постараются сделать максимально искренним, актеры признаются в любви своему театру и вместе вспомнят лучшие моменты творческой жизни по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а

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