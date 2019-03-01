21 проект представлен для участия в конкурсе социально значимых проектов фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций»

В Полярных Зорях состоялось публичное обсуждение проектов, представленных на конкурс Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Цель конкурса – поддержка общественных инициатив по созданию комфортной социальной среды в городах присутствия предприятий АО «Концерн Росэнергоатом».

Общественная оценка социально значимых инициатив собрала работников учреждений культуры и образования, общественных и молодежных организаций, администрации г. Полярные Зори, Кольской АЭС.

«Важно и приятно, что жители города Полярные Зори инициативны, - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов, - А Кольская АЭС всегда оказывает содействие идеям и начинаниям по развитию города, социальной среды, поддерживает и помогает создавать условия для их реализации».

В этом году на участие в конкурс была подана 21 заявка. Обязательным условием участия в конкурсе стала публичная защита проектов. Наиболее горячие обсуждения развернулись вокруг проекта создания миникванториума «Био-эквантум», предложенного отделом образования г. Полярные Зори, инициативы детского сада № 3 по организации на базе этого дошкольного учреждения Активити-парка «Солнечный зайчик», где могли бы проводить досуг дети с родителями, проекта «Поиск точки опоры с Росатомом», предложенного гимназией № 1.

«Внимания, безусловно, заслуживают все представленные проекты, - сказал Игорь Кутузов, - они направлены на такие важные аспекты жизни как охрана окружающей среды, развитие культуры и творчества, патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Радует также и то, что с каждым годом участников таких проектов становится все больше, люди небезразличны к жизни города».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, учредителями фонда являются директора российских атомных станций и главы городов-спутников АЭС, фонд появился в 2013 году для поддержки территорий расположения атомных станций. Данный конкурс задумывался в дополнение к существующему конкурсу социально значимых проектов, который ежегодно организует Общественный совет ГК «Росатом».