21 сентября в Мурманске состоялось торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти В.С. Витмана

Мероприятие было приурочено к 60-летию со дня рождения Виталия Станиславовича. «Новатор, талантливый руководитель, настоящий патриот нашего северного края», – такие слова звучали в его адрес.

– Очень приятно, что удалось реализовать инициативу об установке мемориальной доски Виталию Витману. Это память для всех, кто знал и работал с ним. Он всю свою жизнь посвятил любимому делу. На таких ярких примерах трудолюбия, верности Отечеству и должно учиться молодое поколение, – отметил Борис Пищулин, депутат областной думы, обращаясь к присутствующим на мероприятии.

В завершение участники церемонии почтили память В.С. Витмана возложением цветов к мемориальной доске.