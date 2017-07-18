2:2 - в двух ДТП два человека получили травмы

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, 17 июля примерно в 19 часов 10 минут на 1405 километре автодороги «Кола» водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Форд» и «Ниссан». В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген», девушка 24 лет, обслужена амбулаторно.

18 июля около 1 часа 25 минут в Мончегорске на улице Ленинградская Набережная водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на световую опору, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2224 нарушения Правил дорожного движения.

13 нарушений допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетним участником дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 15 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 187 нарушения ПДД. 5 водителей был задержан за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 21 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).