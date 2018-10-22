22, 23 и 24 октября на участке автодороги Мишуково – Снежногорск запланированы взрывные работы
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 22, 23 и 24 октября запланированы взрывные работы в районе 3-
Движение автотранспорта будет перекрыто 22, 23 и 24 октября с 14.15 до 15.30.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.
Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 13.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.
Во время производства взрывных работ подаются звуковые сигналы (сирена): один продолжительный сигнал – предупредительный; подаётся при вводе опасной зоны, радиус опасной зоны не менее