22, 23 и 24 октября на участке автодороги Мишуково – Снежногорск запланированы взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 22, 23 и 24 октября запланированы взрывные работы в районе 3- 4 км автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск. Работы ведутся в рамках строительства на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

Движение автотранспорта будет перекрыто 22, 23 и 24 октября с 14.15 до 15.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 13.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.