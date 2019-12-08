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Мурманская область. Арктика08.12.19 07:30

22-е команды объединений, соединений и частей Северного флота включились в борьбу за кубок командующего Чемпионата по хоккею с шайбой

В субботу, 7 декабря, на центральном стадионе Североморска состоялось торжественное открытие чемпионата Северной военной хоккейной лиги. В церемонии открытия принял участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, который также является президентом Северной военной хоккейной лиги.

В первую очередь он поздравил команду офицеров, впервые одержавшую победу на Чемпионате Вооружённых сил России по хоккею с шайбой, который проходил в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Командующий флотом вручил победителям грамоты и напутствовал на новые спортивные успехи.

Как сообщает пресс-служба СФ, в первой игре чемпионата клюшки скрестили хоккеисты сухопутных и береговых войск Северного флота. На лёд вышли команды «Спутник» из бригады морской пехоты и «Арктика» от арктической мотострелковой бригады. Их встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу «чёрных беретов».

Всего в этом году за кубок Командующего Северным флотом будут бороться 22-е команды объединений, соединений и частей флота. Эти соревнования проходят третий сезон подряд. Двукратным и пока бессменным обладателем кубка является команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

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