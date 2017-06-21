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Мурманская область. Арктика21.06.17 08:27

22 июня в День памяти и скорби в Мурманской области пройдёт акция «Свеча памяти»

22 июня в День памяти и скорби в муниципальных образованиях Мурманской области пройдёт акция «Свеча памяти». Организаторы акции - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области при поддержке Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе и органов по делам молодёжи муниципальных образований.

Места проведения акции:

Мурманск: 22 июня в 9.00 у Дома офицеров (г.Мурманск, просп. Ленина 27),

Североморск: 22 июня в 3.40, городское мемориальное кладбище (ул. Корабельная),

Полярный: 21 июня в 21.00, мемориальный комплекс «Морская душа»,

Снежногорск: 22 июня в 11.00, ул. П.Стеблина, 5,

Гаджиево: 22 июня в 12.00, пл. Л. Матушкина,

Полярные Зори: 22 июня в 12.00, памятный знак «Вечный огонь»,

Апатиты: 22 июня в 4.00, ул. Ленина – пл. Ленина,

Умба: 22 июня в 23.00, стела «Никто не забыт, ни что не забыто»,

Оленегорск: 22 июня в 4.00 у могилы Неизвестного солдата (остров Памяти),

Ловозеро: 22 июня в 4.00, памятный знак ловозерцам, погибшим в Великой Отечественной войне,

Никель: 22 июня в 12.00 у братской могилы, в 14.00 у мемориального комплекса «Пушка»,

Печенга: 22 июня в 14.00 у братской могилы,

Видяево: 22 июня в 20.00, у памятника Ф.А. Видяеву,

Кандалакша: 22 июня ориентировочно в 12.30-13.00, воинское захоронение на 88-м км а/д Кандалакша-Алакуртти,

Заполярный: 22 июня в 12.00 начнётся митинг на Аллее Славы, с 13.00 пройдёт возложение цветов и установка свечей.

Организаторы акции призывают северян, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в этих мероприятиях: «Зажгите «Свечу памяти» в ваших сердцах и в каждом доме - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину, навсегда внесли свои имена в «Бессмертный полк» России. Каждый из вас может лично поддержать традицию, чтобы в каждой семье помнили имена павших героев».

 

 

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