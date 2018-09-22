22 сентября запланированы взрывные работы на участке автодороги Мишуково – Снежногорск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 22 сентября запланированы взрывные работы в районе 3- 4 км автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск. Работы ведутся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы будут проводиться в субботу, 22 сентября, с 14.30 до 15.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.