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Мурманская область. Арктика28.02.19 14:15

22 уникальных рекорда Вооруженных Сил установили в 2018 году военнослужащие Северного флот

В 2018 году военнослужащие Северного флота в рамках выполнения задач боевой подготовки установили 22 уникальных достижения, официально зарегистрированных в Книге рекордов Вооружённых сил Российской Федерации. 13 из них были поставлены в подводных силах флота.

В число наиболее важных достижений вошла залповая ракетная стрельба атомного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке 22 мая прошлого года. Экипаж корабля под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории ВМФ России совершил успешный пуск 4-х межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Булава» из подводного положения.

Пять рекордов установили воины Северного флота во время подготовки и участия в манёврах «Восток-2018», а также в ходе выполнения задач арктического похода. Зафиксировано достижение по пререброске пункта управления объединённого стратегического командования Северного флота на расстояние более 9000 километров. Отряд боевых кораблей Северного флота впервые прошёл по Северному морскому пути от города Североморска до посёлка Ванкарем на полуострове Чукотка и обратно. За одну навигацию в сложных ледовых условиях арктических морей было пройдено более 9900 морских миль.

В ходе комплексной арктической экспедиции военнослужащих Северного флота на архипелаг Новая Земля впервые в сложных климатических условиях был совершён рекордный марш на гусеничных тягачах ДТ-10П по маршруту п. Рогачево – бухта Савина (Карское море) – посёлок Малые Кармакулы – посёлок Северный и обратно общей протяжённостью 960 километров, а также проведена самая длительная радиохимическая разведка в Арктике.

Два рекорда были поставлены специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота при проведении тактико-специальных учений водолазов в Баренцевом море при работах по подъему со дна исторической военной техники.

Как сообщает пресс-служба СФ,  всех рекордсменов Северного флота поздравил командующий флотом. На состоявшемся Военном совете флота адмирал Николай Евменов вручил сертификаты об установленных рекордах Вооружённых сил России командующим объединениями, командирам соединений и начальникам органов военного управления Северного флота, чьи подчинённые достигли этих высоких показателей.

 

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