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Мурманская область. Арктика19.06.17 13:20

221 семья северян сегодня ждёт переезда в новые дома

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совещание по вопросу завершения программы переселения северян из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Губернатор напомнила, что до 1 сентября регион должен завершить реализацию этой программы. К 15 июня эта задача в Мурманской области выполнена почти на 85%. За время работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1571 аварийное жилое помещение площадью 63 410 кв. м, переселено 3293 человека, построено 43 новых дома.

«До настоящего времени не расселены 579 человек из 300 аварийных жилых помещений площадью 11390 кв. метров. Кроме того, события последней недели показали, что в области есть определенные риски и проблемы, способные поставить под сомнение срок завершения программы. В первую очередь, это касается проблем со строительством новых домов», – отметила Марина Ковтун.

Как доложил министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан, 221 семья сегодня ждёт переезда в новые дома. Для них строится четыре многоквартирных дома – по одному дому в Териберке и Молочном, а также два дома в Кандалакше: на улице Полярные Зори и на улице Пронина. Сроки строительства в Териберке и Молочном соблюдаются, можно рассчитывать, что дом на улице Пронина в Кандалакше также будет введён в строй в срок.

«Дом на улице Полярные Зори по условиям госконтракта должен был быть введён в эксплуатацию ещё 30 декабря 2016 года. Этот срок застройщиком сорван. Для завершения работ ему требуется 1,5 месяца. По условиям Фонда ЖКХ конечный срок исполнения регионом обязательств по заселению жителей в этот дом – 1 августа 2017 года», – проинформировал Леонид Кан, подчеркнув, что при этом все обязательства Минстроя по контракту выполнены в полном объёме.

Представитель подрядчика строительства проблемного дома и.о. директора ООО «АРКАИМ» Олег Казаченко заверил, что проблем с вводом дома в эксплуатацию не будет. По его словам, в ближайшие дни будет утверждена «дорожная карта» по вводу дома в строй и заселению в него людей.

Марина Ковтун напомнила Олегу Казаченко, что под угрозой – репутация его компании.

«Когда вы беретесь за такие задачи, то нужно все взвешивать, рассчитывать свои силы и исполнять все обязательства. Вы лично заинтересованы в том, чтобы точно в срок люди были заселены в новые квартиры, – прошу это запомнить», – заявила Марина Ковтун.

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