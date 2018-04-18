Мурманская область. Арктика18.04.18 11:40
23 апреля прокуратура города Апатиты проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения земельного законодательства
23 апреля в прокуратуре города Апатиты с 10.00 до 12.00 будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения земельного законодательства.
Звонки будут приниматься помощником прокурора города Апатиты Коваленко Оксаной Владимировной по телефону (815-55) 6-20-49.
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