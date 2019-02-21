23 февраля на площади Пять Углов состоится театрализованное народное гулянье, посвященное Дню защитника Отечества

С 12.00 на улице Ленинградской начнет работу выставка военной техники. Для мурманчан и гостей города-героя будут представлены 15 единиц боевой техники разных поколений, от легендарных Т-34, Су-100 и тачанки до современных ракетных комплексов «Панцирь-С», «Бастион» и С-300.

Также, в 12 часов по проспекту Ленина строевым маршем пройдут военнослужащие 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра. Все пришедшие смогу увидеть историческую и современную военную форму.

С 12.30 на площади Пять Углов начнут свою работу игровые площадки: «Лазертаг», «Родео» и традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город».

В 13.30 в финальных поединках сойдутся лучшие фехтовальщики города Мурманска. Гостей праздника порадуют зажигательные музыкальные номера, показательные выступления мурманских спортсменов.

В финальной части концертной программы свое мастерство, силу и навыки рукопашного боя продемонстрируют военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады.

Второй праздничной площадкой станет детский городок «Сказка».

23 февраля в 14 часов всех юных мурманчан и их родителей приглашают на игровую программу «По следам Русских богатырей». Праздничное настроение создадут творческие коллективы заполярной столицы.

В 21.00 у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прозвучит тридцатизалповый пушечный салют.