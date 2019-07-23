23 июля в МФК «Северное Нагорное» будет работать мобильный офис налоговой инспекции

Специалисты ИФНС России по г. Мурманску в рамках информационной кампании «В отпуск без долгов» организуют работу мобильного офиса. Посетители МФК «Северное Нагорное» 23 июля с 11.00 до 15.00 смогут проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности, узнать о способах уплаты налогов.

Кроме того, в мобильном офисе можно будет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженности по налогам, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги в режиме онлайн и обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.

Проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на портале госуслуг, при личном посещении налоговой инспекции или в «Банке исполнительных производств» на сайте ФССП России, если задолженность уже передана на исполнение судебным приставам. Электронные сервисы также позволяют осуществить онлайн-оплату задолженности.