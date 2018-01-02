23-летний грабитель отнял у пожилого мурманчанина 4950 рублей

В полицию областного центра за помощью обратился 70-летний мурманчанин с заявлением о совершенном в отношении него корыстно-насильственном преступлении.

Сотрудники полиции, в ходе опроса потерпевшего установили, что он в вечернее время суток находился в закусочной, расположенной по улице Хлобыства. Когда он вышел на улицу, к нему подошёл молодой человек и начал угрожать физическим воздействием, после чего открыто похитил из кармана куртки потерпевшего денежные средства, в сумме 4950 рублей, и скрылся. Потерпевший описал злоумышленника.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был задержан, доставлен в дежурную часть и полностью изобличен. Грабителем оказался 23-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.