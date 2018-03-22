Мурманская область. Арктика22.03.18 15:27
23 марта в Хибинах проведут принудительный спуск лавин
23 марта в Хибинах с 13.00 и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге № 58 на территории Восточного рудника.
Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!
Телефоны дежурных: ЕДДС г. Кировска 8(815-31) 5-57-89; Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.
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