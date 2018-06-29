23 мурманских призывника получили путёвки главы Мурманска на военную службу

Вчера 23 мурманских призывника получили путёвки главы муниципального образования город Мурманск на военную службу.

По традиции каждый год наиболее подготовленные мурманчане отправляются служить в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота. Вот уже 18 лет у администрации Мурманска с этой войсковой частью, которая базируется в поселке Спутник, установлены шефские связи.

- Служба в армии – это исполнение гражданского долга, и новый серьезный этап в жизни ребят, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – А проходить срочную службу в уникальной войсковой части для мурманчан – честь.

За прошедшие годы у города и бригады морской пехоты появились совместные традиции. Помимо того, что на службу в поселок Спутник отправляют лучших новобранцев, в дни призывника в Мурманск на показательные выступления приезжают морские пехотинцы, чтобы продемонстрировать будущим солдатам приемы рукопашного боя.

Всего до конца года на службу в Вооруженные Силы РФ планируется отправить около 350 мурманчан. Большинство из них останутся служить в Мурманской области, некоторые отправятся в другие города Северо-Запада и Центральной России.