23 октября Мурманская областная научная библиотека станет площадкой Дня социального предпринимательства

23 октября в Мурманске отметят День социального предпринимательства. На площадке Мурманской областной научной библиотеки пройдут награждения, подписание соглашений, а также семинар для социальных предпринимателей.

Основным мероприятием в рамках Дня социального предпринимательства станет семинар Фонда по поддержке социальных проектов «Социальный предприниматель: как заработать?»

В ходе семинара участники узнают: как превратить вашу социальную идею в бизнес? типичные ошибки предпринимателей на старте, как сохранить баланс между бизнесом и социальной составляющей? как привлекать клиентов и партнеров для успешной реализации проекта? как ускорить рост проекта? как повысить доходность социального бизнеса?

Проведёт семинар директор департамента акселерационных программ Фонда по поддержке социальных проектов Дмитрий Богданов.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна.