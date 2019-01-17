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Мурманская область. Арктика17.01.19 07:20

23 января стартует «РОБОФЕСТ-Мурманск 2019»

23-25 января в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится региональный отбор на участие в конкурсных мероприятиях инженерно-технического творчества в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Отборочные состязания в рамках программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2019» проводятся среди обучающихся 6-18 лет, увлекающихся научно-техническим творчеством, по пяти направлениям: «Hello, Robot!» LEGO, «Hello, Robot!» OPEN, FIRST Jr.FLL, FIRST FLL, «РобоКарусель».

Начало соревнований - 23 января  в 12 часов

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