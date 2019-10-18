230 млрд рублей - проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики подготовят к зиме

Проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики подготовят к 1 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России. Как отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в ходе заседания комитета Государственной Думы по бюджету, налогам и сборам, проект комплекса мер по социальному развитию Арктики подготовлен вместе с регионами и поддержан отраслевыми ведомствами.

Его реализация потребует 230 млрд рублей.

«Мы приступили к работе над новой государственной программой «Социально экономическое развитие Арктической зоны», которая должна стать ключевым механизмом реализации Стратегии и нового федерального закона. К 1 декабря этого года проект госпрограммы в первом варианте будет подготовлен и вынесен на обсуждение», - сообщил депутатам замминистра.

Крутиков заявил, что при подготовке документа все мероприятия, не имеющие отношения к социально-экономическому развитию Арктических регионов, были переданы в отраслевые госпрограммы. В их число вошли такие проекты как строительство ледостойкой платформы Росгидромета, обустройство Росгвардии, утилизация судов с ядерным топливом.

Таким образом, каждое из мероприятий с полным сохранением финансирования теперь включено в свою отраслевую госпрограмму.

Напомним, 15 октября ВЭБ.РФ – единственный акционер Фонда развития Дальнего Востока, принял решение о переименовании в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Фонд уже приступил к отбору и финансированию проектов в Арктической зоне. Всего в проекте федерального бюджета предусмотрено, что около 15 млрд рублей уже имеющихся средств Фонд может направить на финансирование проектов в Арктике.