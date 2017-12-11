238 млн рублей заложено в областном бюджете на реконструкцию отделения радиологии областного онкодиспансера и замену устаревшего радиологического оборудования

В текущем году смертность в Мурманской области снизилась до уровня 11 человек на 1000 человек населения, тогда как в Северо-Западном федеральном округе этот коэффициент составляет около 13, а в среднем по России – 12,6, отметила Марина Ковтун в ходе доклада об итогах 2017 года и задачах на 2018 год.

«Очень важно, что смертность снижается по основным классам болезней: болезням органов дыхания и системы кровообращения. Впервые за последние годы отмечается снижение показателя смертности от новообразований», – подчеркнула Марина Ковтун.

Вопросу снижения смертности от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения региональное правительство уделяет особое внимание. Разработан Комплексный план мероприятий в рамках реализации Соглашения с НИИ онкологии имени Петрова. В регионе планируется проведение скрининга рака молочной железы. Разработана «дорожная карта» по открытию в 2018 году в районных больницах Апатитов, Мончегорска и Кандалакши кабинетов для проведения химиотерапии. Запланирована реконструкция приемного отделения регионального сосудистого центра, чтобы пациенты с инфарктами и инсультами могли получать качественную неотложную помощь в решающие первые часы.

«До конца года будет завершен капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкодиспансера. Затем мы начнем реконструкцию функционального отделения радиологии с заменой устаревшего радиологического оборудования. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 238 млн рублей», – рассказала глава региона.