24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

В этот день в 17.30 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова начнут работать игровые зоны и познавательные площадки. На крыльце областной «Кировки» пройдёт «Мульт-парад», на котором гостей будут встречать любимые герои мультфильмов. В это же время Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих откроет свой кинозал в Малой гостиной Дворца культуры. Для людей с ограниченными зрительными возможностями состоится показ художественного фильма с тифлокомментариями «Двое на льдине».

В 18.00 в Фестивальном зале начнётся показ фильмов из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер». В фойе Дворца культуры начнут свою работу интерактивные площадки для всей семьи, подготовленные сотрудниками Краеведческого музея, Научной и детско-юношеской библиотек, а также областной «Кировки». Гости вечера смогут принять участие в игровых программах, викторинах, посетить выставку нео книг, сделать памятные кадры в фотозонах и пройти познавательный семейный квест.

Торжественная церемония открытия акции состоится в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в 19.30. Главным событием вечера станет показ фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС. Лидером стал российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», набравший более 8 тысяч голосов. Кинолента посвящена секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии. Второе и третье места заняли популярные российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. В этот вечер мурманчане смогут присоединиться к Всероссийской акции и увидеть фильмы не только в столице Кольского Заполярья, но и в других городах области.