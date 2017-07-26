24 квартиры в новом доме скоро примут переселенцев-зеленоборцев

В пгт.Молочный завершается строительство трёхэтажного жилого дома, куда по программе «Переселение из аварийного жилого фонда» смогут скоро заехать несколько зеленоборских семей. В новом доме 24 квартиры разной площади. Подрядная организация выполнила весь объём работ по возведению нового социального дома точно в срок. Уже к началу сентября пустующие ныне квартиры начнут обживаться новоселами, которые смогут, наконец, позабыть о прошлых коммунальных бедах и начнут жить по-новому, в комфортных условиях.

В настоящее время на финишную прямую выходят отделка внутренних помещений объекта и работы по благоустройству прилегающей территории. Со дня на день дом будет принят в эксплуатацию.