24-летний грабитель отнял у старушки телефон

В полицию Мурманска обратилась 76-летняя жительница города с заявлением о совершенном в отношении нее корыстно-насильственном преступлении. Пенсионерка рассказала, что днем возвращалась домой из магазина. Когда она проходила по безлюдной лесопарковой зоне, к ней подошёл неизвестный и выхватил у неё сумку с находящимся в ней мобильным телефоном. Ущерб, причиненный грабителем, составил 1 тысячу 250 рублей.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника. Оперативники изъяли записи с уличной камеры видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции установили, что грабёж мог совершить безработный, ранее не судимый местный житель 1993 года рождения. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. Злоумышленник признался в ограблении пожилой женщины. Похищенный телефон полицейские изъяли у него в ходе личного досмотра, сумка была обнаружена на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ за совершенное ранее мелкое хулиганство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.