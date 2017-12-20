24-летний кандалакшанин специализировался на кражах из гаражей земляков

В дежурную часть отдела полиции поступало сообщение от 78-летнего жителя города о краже его имущества. По словам потерпевшего, из принадлежащего ему гаража, расположенного на ул. Зелёная, пропал мотоцикл. Стоимость транспортного средства потерпевший оценил в сумму 26 тысяч рублей.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что хищение было совершено путем срыва навесного замка на двери в помещение. Внутри гаража полицейские изъяли следы пальцев рук предполагаемого похитителя и иные оставленные им следы.

Вскоре к полицейским за помощью обратился ещё один кандалакшанин. По словам мужчины, из его гаража, который также находится на ул.Зелёная, неизвестный похитил 2 лодки, бензопилы и автомобильные колеса, совершив кражу на общую сумму 50 тысяч рублей. Проник злоумышленник внутрь, отжав замок.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого в кражах неработающего местного жителя 1993 года рождения, ранее уже судимого за кражу и угон автомобиля. Часть похищенного имущества, которое он планировал продать, у него успели изъять.

По фактам следователем возбуждено и расследуется уголовное дело. В соответствии со ст.158 УК РФ «Кража» подозреваемого может ожидать наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в рамках уголовного дела проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов краж, к которым может быть причастен злоумышленник.