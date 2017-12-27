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Мурманская область. Арктика27.12.17 10:05

24-летний северянин угнал машину с деньгами

В отдел полиции обратился владелец автомобиля «Ауди» 1987 года рождения, проживающий на ул. Озерная. По его словам, ночью транспортное средство из расположенного по соседству гаража угнали злоумышленники.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль.. При его осмотре владельцем было сделано сообщение о краже из салона денежных средств в сумме 200 тысяч  рублей и 350 долларов США.

Сотрудниками уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 24-летний сотрудник коммунального предприятия, которое вело работы рядом с местом нахождения гаража.

Северянин признался в содеянном и рассказал, что видел, как хозяин ставил машину в гараж. Замок с двери он сбил. Воспользовался тем, что машина была открыта, ключ находился в замке зажигания. Угнав автомобиль и отъехав на нём на значительное расстояние, мужчина в салоне обнаружил деньги и частично распорядился ими по своему усмотрению.

По факту хищения автотранспорта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность подозреваемого к попытке совершить ещё одну кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он путем отжима окна, незаконно пытался проникнуть в помещение продуктового магазина, расположенного на ул. Озерная. Там злоумышленник намеревался украсть спиртное на сумму около 400 рублей, но был застигнут одним из сотрудников и скрылся с места преступления.

По данному факту также возбуждено уголовное дело.

 

 

 

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