Мурманская область. Арктика17.05.18 17:28
24 мая в Кандалакше пройдет Крестный ход
Жителей Кандалакши приглашают присоединиться к Феодоритовскому крестному ходу, который состоится 24 мая и будет приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Инициаторами проведения этого значимого мероприятия выступает приход храма Иоанна Предтечи и настоятель храма - иерей Валентин.
Перед началом Крестного хода с 09.00 до 11.00 в храме состоится Божественная литургия. С 11.00 до 11.45 Крестный ход начнет движение от церкви по улице Беломорской до гостиницы «Беломорье», где пройдет освящение закладного камня основателю города Кандалакши, просветителю лопарей преподобному Феодориту Кольскому.
Чин освящения будет совершать митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.
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